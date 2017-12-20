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МИД Белоруссии: Минск против любых страновых резолюций, в том числе по Крыму

Международная панорама
20 декабря, 21:50 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, декабря. /ТАСС

Так белорусская сторона прокомментировала заявления отдельных украинских политиков о голосовании республики по украинской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН

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МИНСК, 20 декабря. /ТАСС/. Белоруссия против любых страновых резолюций, в том числе резолюции ООН по Крыму. Об этом заявил в среду заместитель начальника управления информации МИД Белоруссии Андрей Шупляк, комментируя заявления отдельных украинских политиков о голосовании республики по украинской резолюции в Генеральной Ассамблее ООН.

"Да, действительно, мы проголосовали против этой резолюции, Белоруссия всегда голосовала против любых страновых резолюций, - сказал он. - Это наша принципиальная позиция, мы на собственном опыте знаем, что такое попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве".

По словам дипломата, Минск, более того, считает, что Генеральная Ассамблея ООН - не место для обсуждения и принятия подобных страновых документов. "Именно поэтому мы в свое время предложили вообще снять с голосования в ООН весь пакет страновых резолюций, но, к сожалению, это предложение не прошло, и вдобавок ко всему, мы подверглись остракизму со стороны некоторых сильных мира всего", - сказал Шупляк.

По его словам, голосование против страновых резолюций - "не свидетельство бесчувственности Белоруссии к озабоченности их инициаторов". "Наше голосование против этого инструмента - попытка привлечь внимание к его не только неэффективности, но к его разрушительности, - отметил дипломат. - Без настойчивого поиска путей и возможностей к сближению позиций, за рамками обвинительных резолюций, решения существующих проблем не найти".

Ранее Генассамблеей ООН была принята резолюция, осуждающая нарушения прав человека в Крыму. Белоруссия проголосовала против этой резолюции. На текущей неделе в Киеве выступили с инициативой лишить Белоруссию права проводить переговоры по Донбассу в Минске из-за голосования страны против резолюции.

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