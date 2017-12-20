Додон пообещал сохранить в Молдавии вещание российских каналов вопреки запретам парламента

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Российские телеканалы будут вещать в Молдавии даже после принятия парламентом закона по борьбе с зарубежной пропагандой. Об этом заявил в среду президент Молдавии Игорь Додон, выступая в ходе прямой линии на телевидении.

"Российские каналы в Молдове останутся даже после принятия этого закона. К сожалению, может возникнуть проблема с новостными блоками, но я буду блокировать эти законы. Мы сейчас ищем и другие решения. Попытаемся системно этот вопрос решить на двустороннем уровне между странами", - сказал глава государства.

Додон не подписал этот законопроект и вернул его депутатам. Он пояснил, что этот документ грубо нарушает конституционные права большинства населения Молдавии, 70% которого считают РФ дружественным государством. "Если парламент оставит свое решение, у меня есть 14 дней для окончательного решения", - подчеркнул Додон.

Эти ограничения обсуждаются в Молдавии с 2015 года, в Совете Европы и ОБСЕ республику отговаривали от их принятия. Однако контролирующая парламент Демократическая партия Молдовы переработала документ, но уже не отправляла его на экспертизу в ЕС.

Его авторы утверждают, что закон направлен на обеспечение безопасности информационного пространства путем ограничения трансляции и ретрансляции на территории республики информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала - прим. ТАСС).

Парламент Молдавии ранее утвердил закон сразу в двух чтениях голосами 61 из 101 депутатов. Против выступила фракция Партии социалистов Республики Молдова, а также фракция Партии коммунистов Республики Молдова, которая покинула зал заседаний в знак протеста.