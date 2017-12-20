Более 11 тыс. хуситов были убиты в столкновениях и при авианалетах в Йемене

КАИР, 20 декабря. /ТАСС/. Более 11 тыс. сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) были убиты с весны 2015 года на территории Йемена в ходе вооруженных столкновений с правительственными войсками и в результате действий аравийской коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия. Такие данные, как передал телеканал Al Jazeera, привел в среду официальный представитель действующих в Йемене коалиционных сил Турки аль-Малики.

По его словам, "с весны 2015 года более 11 тыс. членов вооруженных отрядов хуситов были уничтожены на территории Йемена". Аль-Малики добавил, что по подсчетам коалиции, "с 2015 года сторонники "Ансар Аллах" выпустили с территории Йемена по Саудовской Аравии 83 баллистические ракеты".

Официальный представитель коалиции также сообщил, что "на настоящий момент около 85% территории Йемена находится под контролем сил, выступающих на стороне законного правительства страны".

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего президента Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции.