СМИ: при разгоне демонстраций в Иерусалиме и других городах пострадали 82 палестинца

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Слезоточивый газ, резиновые дубинки и пули пустили в ход в среду израильские полицейские при разгоне акций протеста в Восточном Иерусалиме и городах Западного берега реки Иордан. Как сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на сведения, поступившие от Палестинского общества Красного Полумесяца, в ходе столкновений со стражами порядка пострадали 82 человека. При этом 27 из них получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Волнения прокатились по призыву палестинского движения ФАТХ в Рамалле, Хевроне, Вифлееме, Наблусе, Калькилье, Тулькарме и Иерихоне. В Восточном Иерусалиме полиция разогнала уличное шествие на улице Салахеддин. Его участники держали в руках палестинские флаги. В ходе рейдов в старинной части города были арестованы 18 человек, в том числе видные функционеры ФАТХ Аднан Гейс и Аввад Саляйма.

Очередной "день гнева" был приурочен к визиту вице-президента США Майкла Пенса в Израиль. В воззвании ФАТХ подчеркивалось, что Соединенные Штаты, признавшие Иерусалим столицей Израиля, стали "основным партнером оккупантов, угнетающих палестинский народ, и изолировали себя от международного сообщества".

6 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства и поручил Госдепартаменту начать подготовку к переносу американского посольства из Тель- Авива в этот город. Это решение было крайне негативно воспринято в арабских и мусульманских странах, а на палестинских территориях начались столкновения и беспорядки.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.