Госдеп: США уведомили власти РФ о расширении "списка Магнитского"

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Администрация США уведомила власти РФ об очередном расширении списка российских граждан, в отношении которых действуют американские санкции в соответствии с "Актом о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского". Об этом журналистам в среду заявил представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Российское правительство было уведомлено, они в курсе этого", - сказал он. При этом дипломат на просьбу корреспондента ТАСС не стал уточнять, когда именно Вашингтон уведомил Москву.

"Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" был принят Конгрессом и подписан предыдущим президентом США Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных, по мнению властей США, в нарушении прав человека на родине. В конце прошлого года США распространили действие данного закона на все страны.

Дипломат также заявил, что США по-прежнему хотят выстроить конструктивные отношения с Россией.

"Президент [США Дональд Трамп] и госсекретарь [Рекс Тиллерсон] оба хотят конструктивных отношений с Россией", - сказал он, напомнив при этом о прежних заявлениях руководства США с критикой в адрес РФ. "Это то, над чем мы продолжаем работать", - добавил дипломат.

Расширение "списка Магнитского"

Ранее в среду министерство финансов США добавило в "список Магнитского" пятерых россиян, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, которого американская администрация обвинила в причастности к "внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека". Кроме Кадырова, в санкционный перечень попали Аюб Катаев за причастность к "внесудебным расправам, пыткам и другим существенным нарушениям международно признанных прав человека", Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня за участие в "преступном сговоре, раскрытом Сергеем Магнитским" и касающемся якобы имевшего место "нелегального возврата налоговых платежей в 2007 году". Сейчас "список Магнитского" включает имена 49 россиян.

Во время брифинга представитель Госдепартамента выразил уверенность в том, что российская сторона крайне серьезно относится к расширению данного санкционного списка. "Они пристально следят за этим", - сказал он.