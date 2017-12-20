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Сенатор Клинцевич назвал включение Кадырова в "список Магнитского" идиотизмом

Политика
20 декабря, 23:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, декабря. /ТАСС

Сенатор заявил, что только слепой может не видеть, что Чечня являет собой островок стабильности в мусульманском мире

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МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что внесение главы Чечни Рамзана Кадырова в "список Магнитского" - откровенный идиотизм. Такое мнение сенатор высказал в среду журналистам.

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"Внесение Кадырова в американский санкционный список - это не только русофобия. Это - откровенный идиотизм", - сказал сенатор. Он отметил, что Кадыров в своей работе руководствуется законом.

"Только слепой не видит, что Чечня сегодня являет собой островок стабильности в мусульманском мире, став серьезнейшей преградой на пути распространения международного терроризма. Понятно, что восточная специфика здесь присутствует. Но Рамзан Кадыров в рамках закона делает то, что и должен делать", - сказал Клинцевич.

Ранее в среду министерство финансов США добавило в "список Магнитского" пятерых россиян, включая Рамзана Кадырова, которого американская администрация обвинила в причастности к "внесудебным расправам, пыткам и другим грубым нарушениям международно признанных прав человека". Кроме Кадырова, в санкционный перечень попали Аюб Катаев за причастность к "внесудебным расправам, пыткам и другим существенным нарушениям международно признанных прав человека", Юлия Майорова, Андрей Павлов и Алексей Шешеня за участие в "преступном сговоре, раскрытом Сергеем Магнитским" и касающемся якобы имевшего место "нелегального возврата налоговых платежей в 2007 году". Сейчас "список Магнитского" включает имена 49 россиян.

 

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