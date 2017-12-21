Президент Перу назвал государственным переворотом попытки сместить его с должности

ТАСС, 21 декабря. Президент Перу Педро Пабло Кучински считает, что инициированный в его отношении процесс импичмента представляет собой покушение на конституцию и демократию. Об этом он заявил в среду в обращении к нации, которое транслировал в прямом эфире местный телеканал "Энэ".

"Конституция и демократия подверглись атаке. Мы столкнулись с [попыткой] переворота, замаскированного с помощью якобы легитимных интерпретаций законодательства. Однако намерения наших оппозиционеров открылись благодаря их поспешным и противоправным действиям. Они хотят сделать так, чтобы вся власть принадлежала лишь одной группе, которая правила бы страной в соответствии со своими прихотями", - сказал перуанский лидер.

Кучински заверил, что не намерен уходить в отставку. Президент Перу пообещал защищать свой мандат во время парламентских дебатов по вопросу его смещения с должности.

Вероятность досрочных выборов

Кучински считает, что в случае его смещения с должности оба вице-президента страны добровольно уйдут в отставку ради созыва досрочных выборов.

"Никто из них [вице-президентов] не хочет быть частью правительства, рожденного в результате несправедливого и недемократического маневра", - сказал Кучински.

В момент телеобращения рядом с главой государства присутствовали первый вице-президент Мартин Альберто Вискарра Корнехо и второй вице-президент Мерседес Араос. Они оба являются потенциальными претендентами на высший пост при условии импичмента Кучински. Ни Вискарра Корнехо, ни Араос публично не подтвердили свою готовность уйти в отставку.

Коррупционный скандал

На прошлой неделе была обнародована информация о том, что связанные с Кучински компании получали средства от бразильской строительной корпорации Odebrecht: в период с 2004 по 2013 год им были перечислены около $4,8 млн. Эти выплаты якобы стали вознаграждением за "консультационные услуги".

В пятницу из-за разгоревшегося скандала Конгресс Перу (однопалатный парламент) принял к рассмотрению проект резолюции об импичменте президента в связи с его "моральной неспособностью" занимать высший пост. Решающее голосование по этому документу должно состояться 21 декабря.