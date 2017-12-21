СМИ: президент Перу обратился в суд с иском об отмене процесса импичмента

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Перу Педро Пабло Кучински обратился в суд с иском об отмене процесса импичмента, который был запущен в его отношении по решению парламента. Об этом сообщила в среду местная радиостанция RPP.

По ее данным, глава государства обжаловал начало процесса импичмента еще в понедельник, однако известно об этом стало только сейчас. В представленном заявлении, которое подписано самим Кучински и его адвокатом Хосе Паломино Манчего, утверждается, что проект резолюции о смещении президента с должности был принят к рассмотрению с нарушениями. В частности, Кучински не приглашали выступить перед специальной парламентской комиссией, сформированной для расследования возможных эпизодов коррупции.

По мнению истцов, были нарушены конституционные права главы государства. В документе перуанский лидер также повторил, что не совершал противоправных действий.

На прошлой неделе была обнародована информация о том, что связанные с Кучински компании получали средства от бразильской строительной корпорации Odebrecht - в период с 2004 по 2013 год им были перечислены около $4,8 млн. Эти выплаты якобы стали вознаграждением за "консультационные услуги".

В пятницу из-за разгоревшегося скандала Конгресс Перу (однопалатный парламент) принял к рассмотрению проект резолюции об импичменте президента в связи с его "моральной неспособностью" занимать высший пост. Решающее голосование по этому документу должно состояться 21 декабря.