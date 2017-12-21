Вице-президент США призвал не верить опросам, свидетельствующим о непопулярности Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс считает, что не надо верить опросам, свидетельствующим о низкой популярности американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу Fox News.

"Один из уроков, вынесенных мною из предвыборной гонки 2016 года, заключался в следующем: не надо верить опросам", - сказал вице-президент. "Я не помню ни одного опроса, который говорил, что мы хоть сколько-нибудь близки к победе", - подчеркнул он. Несмотря на это, Трамп "одержал историческую победу" на выборах, сказал Пенс.

По его словам, Трамп продолжит выполнять свои обещания несмотря на критику со стороны недоброжелателей. "Они будут продолжать говорить, будут продолжать противиться, а мы продолжим выполнять обязательства", - отметил вице-президент.

Он также утверждал, что расследование, проводимое рядом федеральных органов и спецпрокурором Робертом Мюллером по поводу якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и представителями РФ, не помешает администрации США воплощать свои планы в жизнь. "Мы полностью сотрудничаем со спецпрокурором, и мы продолжим сотрудничать", - указал Пенс, добавив, что он и президент не сосредоточены исключительно лишь на данном расследовании.

Во вторник телеканал CNN опубликовал результаты нового социологического опроса, согласно которым деятельность Трампа на посту главы государства одобряют лишь 35% американцев. Негативно к главе Белого дома относятся 59% респондентов.

Это минимальный рейтинг популярности Трампа среди всех соответствующих опросов CNN с момента начала его президентства в январе этого года. Кроме того, как отметил телеканал, нынешние показатели являются худшими для любого из американских президентов по состоянию на последний календарный месяц первого года их правления.