Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.12:
$ 58.72
€ 69.5
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-президент США призвал не верить опросам, свидетельствующим о непопулярности Трампа

Международная панорама
21 декабря, 7:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, декабря. /ТАСС

Майкл Пенс заявил, что глава Белого дома продолжит выполнять свои обязательства, несмотря на недоброжелателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс считает, что не надо верить опросам, свидетельствующим о низкой популярности американского лидера Дональда Трампа. Такое мнение он высказал в среду в интервью телеканалу Fox News.

"Один из уроков, вынесенных мною из предвыборной гонки 2016 года, заключался в следующем: не надо верить опросам", - сказал вице-президент. "Я не помню ни одного опроса, который говорил, что мы хоть сколько-нибудь близки к победе", - подчеркнул он. Несмотря на это, Трамп "одержал историческую победу" на выборах, сказал Пенс.

Смотрите также
Президент США Дональд Трамп

От Никсона до Трампа: взлеты и падения рейтингов президентов США

По его словам, Трамп продолжит выполнять свои обещания несмотря на критику со стороны недоброжелателей. "Они будут продолжать говорить, будут продолжать противиться, а мы продолжим выполнять обязательства", - отметил вице-президент.

Он также утверждал, что расследование, проводимое рядом федеральных органов и спецпрокурором Робертом Мюллером по поводу якобы имевшего место сговора между помощниками Трампа и представителями РФ, не помешает администрации США воплощать свои планы в жизнь. "Мы полностью сотрудничаем со спецпрокурором, и мы продолжим сотрудничать", - указал Пенс, добавив, что он и президент не сосредоточены исключительно лишь на данном расследовании.

Во вторник телеканал CNN опубликовал результаты нового социологического опроса, согласно которым деятельность Трампа на посту главы государства одобряют лишь 35% американцев. Негативно к главе Белого дома относятся 59% респондентов.

Это минимальный рейтинг популярности Трампа среди всех соответствующих опросов CNN с момента начала его президентства в январе этого года. Кроме того, как отметил телеканал, нынешние показатели являются худшими для любого из американских президентов по состоянию на последний календарный месяц первого года их правления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
Темы
Разногласия РФ и США в киберпространстве
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Какие налоговые долги простят россиянам
2
WSJ: Apple признала, что занижает скорость работы предыдущих моделей iPhone
3
Суд Лондона арестовал активы Коломойского на $2,5 млрд
4
Telegraph: США разрабатывают план нанесения удара по КНДР
5
В США в результате перестрелки тяжело ранен россиянин
6
Bosco попросит МОК не использовать бренд на Играх-2018 из-за отстранения сборной России
7
Парадная форма российских атлетов на Играх-2018 направлена на утверждение в МОК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама