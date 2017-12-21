Пхеньян отверг обвинения Вашингтона в причастности к кибератакам в зарубежных странах

ПХЕНЬЯН, 21 декабря. /ТАСС/. КНДР отвергла озвученные на этой неделе представителями США обвинения в ее причастности к кибернетическим атакам по всему миру. Об этом говорится в распространенном в четверг агентством ЦТАК заявлении представителя МИД страны.

"КНДР не имеет никакого отношения к кибератакам и мы не намерены каждый раз реагировать на абсурдные обвинения в наш адрес со стороны США", - подчеркнул дипломат. Он добавил, что Пхеньян считает данные обвинения серьезной политической провокацией и в будущем "не намерен терпеть" подобные шаги со стороны Вашингтона.

Власти США во вторник возложили на КНДР ответственность за масштабную кибератаку с использованием вируса WannaCry. Помощник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Том Боссерт в своей авторской статье, опубликованной в понедельник в электронной версии газеты Wall Street Journal, заявил, что после "тщательного расследования США публично приписывают масштабную атаку WannaCry Северной Корее".

Вирус-шифровальщик WannaCry атаковал компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах 12 мая. Он блокировал компьютеры и требовал перечисления денег за восстановление доступа. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием WannaCry, причем наибольшее число атак было зафиксировано в России.