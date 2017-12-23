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Парламент Италии распустят в ближайшие дни

Международная панорама
23 декабря, 16:08 UTC+3 РИМ РИМ 23, декабря. /ТАСС

Как сообщает агентство ANSA, сенаторы приняли государственный бюджет на 2018 год, в котором уточняется финансирование таких сфер, как здравоохранение и образование

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РИМ, 23 декабря. /ТАСС/. Верхняя палата (Сенат) парламента Италии приняла государственный бюджет на 2018 год. Как сообщило в субботу агентство ANSA, "за" проголосовали 140 сенаторов, против высказались 94.

В принятом законопроекте по госбюджету учтен ряд важных поправок и уточнений, внесенных парламентариями. В частности, уточнено финансирование таких сфер, как здравоохранение, образование, скорректированы статьи налогообложения. Накануне законопроект был одобрен в нижней палате, и теперь обрел силу закона.

Как сообщают местные СМИ, данный закон - последний важный акт, который должен был быть принят до конца срока нынешнего созыва парламента. Как ожидается после пресс-конференции по итогам года премьер-министра Италии Паоло Джентилони, которая состоится после рождественских праздников (после 26 декабря), президент республики объявит о роспуске парламента и назначит новые выборы. Они, вероятнее всего, пройдут 4 марта 2018 года. Формально мандат нынешнего созыва истекает в марте, так что по сути отработан весь положенный срок.

Как предполагается, до момента формирования нового кабинета на основании результатов парламентских выборов нынешнее правительство во главе с Джентилони продолжит выполнять свои обязанности.

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