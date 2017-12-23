WSJ: Эр-Рияд требует от задержанного принца $6 млрд за освобождение

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии требуют, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц, миллиардер Аль-Валид бен Таляль выплатил примерно $6 млрд за свое освобождение. Об этом утверждается в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, миллиардер, как и многие другие лица, обвиненные в коррупции, находятся в отеле в Эр-Рияде, который они не могут добровольно покинуть. Некоторые уже согласились передать властям часть активов в обмен на освобождение. При этом, как отмечает издание, $6 млрд - это одна из наиболее крупных сумм, которые саудовские власти требовали от задержанных.

По словам источников, Аль-Валид бен Таляль пока отказывается выплатить деньги. Он подчеркивает, что этот шаг фактически станет официальным признанием вины в коррупции, которую он не признает, а также нанесет сильнейший удар его бизнесу. Миллиардер вместо этого предлагает передать саудовским властям часть своего конгломерата Kingdom Holding, который оценивается в $8,7 млрд. По данным журнала Forbes, общая стоимость активов принца составляет около 18,7 млрд долларов, он является одним из богатейших людей на Ближнем Востоке.

В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом задержал и поместил под стражу в гостиницу в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. По информации прокуратуры, допрошены были примерно 200 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение.

Принц Аль-Валид бен Таляль - внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Сауда, сын 20-го принца Талала бен Абдель Азиза Аль Сауда, племянник действующего короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Принцу принадлежат доли в компаниях Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company. Он владеет рядом отелей в Париже и Нью-Йорке.