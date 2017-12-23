Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.12:
$ 58.32
€ 69.13
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: Эр-Рияд требует от задержанного принца $6 млрд за освобождение

Международная панорама
23 декабря, 20:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, декабря. /ТАСС

По словам источников, Аль-Валид бен Таляль пока отказывается платить деньги

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии требуют, чтобы задержанный по обвинению в коррупции принц, миллиардер Аль-Валид бен Таляль выплатил примерно $6 млрд за свое освобождение. Об этом утверждается в статье, опубликованной в субботу в газете The Wall Street Journal.

По сведениям ее источников, миллиардер, как и многие другие лица, обвиненные в коррупции, находятся в отеле в Эр-Рияде, который они не могут добровольно покинуть. Некоторые уже согласились передать властям часть активов в обмен на освобождение. При этом, как отмечает издание, $6 млрд - это одна из наиболее крупных сумм, которые саудовские власти требовали от задержанных.

По словам источников, Аль-Валид бен Таляль пока отказывается выплатить деньги. Он подчеркивает, что этот шаг фактически станет официальным признанием вины в коррупции, которую он не признает, а также нанесет сильнейший удар его бизнесу. Миллиардер вместо этого предлагает передать саудовским властям часть своего конгломерата Kingdom Holding, который оценивается в $8,7 млрд. По данным журнала Forbes, общая стоимость активов принца составляет около 18,7 млрд долларов, он является одним из богатейших людей на Ближнем Востоке.

В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом задержал и поместил под стражу в гостиницу в Эр-Рияде десятки членов королевской семьи, госслужащих и предпринимателей, обвинив их в финансовых и должностных преступлениях. По информации прокуратуры, допрошены были примерно 200 человек. Как заявил кронпринц в интервью газете The New York Times, 95% из обвиняемых согласились на сделку, передав часть своих активов властям в обмен на освобождение.

Принц Аль-Валид бен Таляль - внук первого короля Саудовской Аравии Абдель Азиза бен Сауда Аль Сауда, сын 20-го принца Талала бен Абдель Азиза Аль Сауда, племянник действующего короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Принцу принадлежат доли в компаниях Four Seasons (вместе с Биллом Гейтсом они владеют 95% акций), Citigroup, Twitter, 21st Century Fox, The Walt Disney Company. Он владеет рядом отелей в Париже и Нью-Йорке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Гейтс, Билл Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Саудовская Аравия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Октябрьский переворот. Как это было
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пресс-служба Яценюка подтвердила его задержание в Женеве
2
Толстой пообещал зеркально ответить на возможный отзыв лицензии у RT во Франции
3
Пенсионный фонд перечислит пенсии до Нового года
4
МИД РФ: США переступили черту, объявив о намерении передать Украине летальные вооружения
5
Чем запомнились первые дела Всероссийской чрезвычайной комиссии
6
Меркель и Макрон призвали вернуть российских военных в СЦКК
7
Джонсон считает, что отношения с РФ не могут развиваться нормальным образом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама