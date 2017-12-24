Канцлер Австрии считает, что Турции с ее политикой последних лет не должно быть места в ЕС

БЕРЛИН, 24 декабря. /ТАСС/. Турции с ее политикой последних лет не должно быть места в ЕС, было бы честно прекратить переговоры о вступлении страны в сообщество. Такое мнение высказал канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном вечером 23 декабря.

"Мы видим значительные нарушения основных прав человека, - сказал он. - Я не хочу соглашаться с тем, что ЕС наблюдает за этим и делает так, как будто ничего не произошло". "На мой взгляд, Турции, в особенности учитывая политику последних лет, нет места в ЕС", - особо подчеркнул политик.

"Было бы честно прекратить переговоры о ее вступлении [в ЕС]", - считает Курц. В то же время он напомнил, что "в ЕС сейчас нет большинства по этому вопросу". "Но я оптимистично настроен относительно того, что в ближайшие годы это удастся", - добавил канцлер. Он утверждал, что "Турция пытается оказать значительное влияние на турецкую общину в Австрии, Германии и в других государствах и воспрепятствовать интеграции [турок]".