Египетские силовики уничтожили к северу от Каира девять боевиков

КАИР, 24 декабря. /ТАСС/. Девять боевиков ликвидированы в воскресенье египетскими полицейскими к северу от Каира. Об этом передает новостной портал Al Balad со ссылкой на заявление МВД страны.

По данным ведомства, силовики получили информацию о группе террористов, расположившихся на ферме в провинции Шаркия, где они устроили перевалочную базу для совершения атак на сотрудников правоохранительных органов и военных. Во время задержания экстремисты обстреляли стражей порядка и были уничтожены ответным огнем. При обысках на месте перестрелки полиция обнаружила несколько автоматических винтовок и боеприпасы к ним.

Кроме того, еще девять экстремистов задержали во время рейдов в провинции Каир. Согласно данным МВД, обезвреженные боевики причастны к серии атак на силовые структуры на севере Синайского полуострова и в ряде других регионов страны, в том числе в столице.

Силовые ведомства АРЕ значительно активизировали контртеррористические операции после совершенных 9 апреля терактов в христианских церквях Танты и Александрии, в результате которых погибли более 45 человек и свыше сотни получили ранения. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В стране с 10 апреля по решению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси на три месяца было введено чрезвычайное положение, действие которого на аналогичный срок продлевалось в начале июля, а затем в октябре.

Крупнейшая за современную историю страны атака произошла 24 ноября неподалеку от Эль-Ариша (столица провинции Северный Синай). Тогда группа боевиков во время традиционной пятничной молитвы напала на мечеть и открыла беспорядочную стрельбу из автоматического оружия по находившимся там людям, убив более 300 египтян, в том числе 27 детей. Ответственность за эту вылазку до сих пор никто на себя не взял.