Минобороны Великобритании заявило, что не потерпит морской агрессии

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Великобритания не потерпит морской агрессии и готова к защите своих территориальных вод. Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в контексте сообщения о сопровождении судами королевских ВМС российских военных кораблей.

"Я не стану колебаться при защите наших [территориальных] вод или мириться с любой формой агрессии. Великобританию никогда не запугать, если речь заходит о защите нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов", - приводит во вторник заявление министра газета The Independent.

Ранее минобороны Соединенного Королевства заявило, что британский военный корабль St Albans сопроводил российский головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", когда тот проходил в день Рождества близ территориальных вод Великобритании в Северном море. The Independent же со ссылкой на информацию королевских ВМС, сообщила, что другой корабль - Tyne - был направлен в рождественский сочельник в воды Северного моря и Ла-Манша для сопровождения российского разведывательного корабля. Кроме того, вертолет Wildcat, базирующийся на авиационной станции Йовильтон королевских ВМС, был поднят в воздух для того, чтобы сопроводить два других российских судна.

В понедельник сообщалось, что "Адмирал Горшков" проходит комплекс испытаний, из-за которых пока не может быть передан ВМФ в 2017 году. Как пояснил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, военным предстоит еще раз отработать все системы корабля и полностью завершить на нем все открытые опытно- конструкторские работы.

"Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350. Он был заложен в начале 2006 года, спущен на воду осенью 2010 года. В ноябре 2014 года корабль впервые вышел на испытания. Заключительный этап испытаний начался 20 марта 2017 года.

Корабли проекта 22350 имеют водоизмещение 4,5 тыс. тонн и могут развивать скорость до 29 узлов. Они оснащаются ракетами "Оникс" и "Калибр", а также зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут". Всего в 2025 году планировалось передать ВМФ России шесть таких фрегатов.