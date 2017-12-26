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Минобороны Сербии: визит Вучича в РФ внес огромный вклад в развитие ВТС

Международная панорама
26 декабря, 20:44 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 26, декабря. /ТАСС

Доказательством успешного взаимодействия в ведомстве назвали передачу Сербии шести истребителей МиГ-29

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БЕЛГРАД, 26 декабря. /ТАСС/. Визит президента Сербии Александара Вучича в Москву, состоявшийся 18-20 декабря, внес огромный вклад в развитие военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран. Об этом заявил во вторник министр обороны республики Александар Вулин на встрече с послом РФ в Белграде Александром Чепуриным.

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"Недавнее посещение России президентом и верховным главнокомандующим Сербии Александаром Вучичем внесло огромный вклад в развитие сотрудничества двух стран в области обороны. Личные отношения уважения и взаимопонимания двух президентов дают возможность углублять сотрудничество двух государств", - говорится в сообщении военного ведомства.

Доказательством успешного взаимодействия собеседники назвали передачу Сербии шести истребителей МиГ-29, а также ожидаемые поставки 60 единиц бронетехники из РФ. В то же время в сообщении минобороны отмечается, что "Сербия как нейтральная в военном плане страна продолжит развивать активные партнерские отношения и с Востоком, и с Западом".

Ранее Вучич сообщил ТАСС, что Белград собирается закупить у России не менее шести военно-транспортных вертолетов, а также системы ПВО. По данному вопросу идут переговоры сербских специалистов с представителями "Рособоронэкспорта". В октябре сербские ВВС получили от России шесть истребителей МиГ-29, предоставленных в рамках оказания военно-технической помощи.

Кроме того, Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 боевых разведывательно-дозорных машин БРДМ-2. Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска".

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