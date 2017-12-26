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Алиев: Россия является фактором стабилизации и пользуется большим авторитетом в мире

Международная панорама
26 декабря, 21:35 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 26, декабря. /ТАСС

Президент Азербайджана отметил, что позитивные процессы, которые происходят в России, позитивно влияют на все страны СНГ

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НОВО-ОГАРЕВО, 26 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия является фактором стабилизации в мировом масштабе и играет одну из ведущих ролей в международных делах.

"Россия - страна, объединяющая СНГ, главная страна содружества, поэтому, естественно, те позитивные процессы, которые происходят в России, позитивно влияют на все страны-члены. Под руководством Владимира Путина Россия добилась очень больших успехов в социально-экономическом развитии, Россия имеет большой авторитет на международной арене и сегодня играет одну из ведущих ролей в международных делах", - сказал Алиев в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.

"Под Вашим руководством [президента Путина] обеспечена стабильность общественно-политическая, она опирается на общественное согласие. Естественно, в Азербайджане ни у кого нет сомнений, что на предстоящих президентских выборах российский народ сделает правильный выбор. Мы очень хорошо знаем, что успешное развитие двусторонних отношений связано с Вашим именем", - добавил он.

Алиев отметил, что без общественно-политической стабильности добиться успеха невозможно. "Мы достаточно уже последние годы насмотрелись на кровавые события, на столкновения, неприязнь, межрелигиозную рознь, межконфессиональные противоречия, этнические конфликты, поэтому вся эта существующая международная панорама еще раз говорит о правильности того курса, который Вы осуществляете, потому что сегодня Россия - это фактор стабилизации в мировом масштабе", - сказал глава страны.

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Персоны
Алиев, Ильхам Гейдар оглы Путин, Владимир Владимирович
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