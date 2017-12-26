Представители украинской власти вылетели в Донбасс для обмена пленными

КИЕВ, 26 декабря. /ТАСС/. Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что вместе с омбудсменом Валерией Лутковской отправилась на восток страны для проведения обмена пленными.

"С омбудсменом [Валерией] Лутковской, представителями Генпрокуратуры, экспертами минской гуманитарной группы, представителями СБУ (Службы безопасности Украины) и Минобороны вылетаем в Донбасс", - написала она в Facebook.

Геращенко подтвердила, что обмен пленными состоится 27 декабря по формуле "306 на 74". Ориентировочное время - 13:00 (14:00 мск).

В понедельник, 25 декабря, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по итогам миротворческой встречи с главой ДНР Александром Захарченко, и. о. главы провозглашенной Луганской народной республики Леонидом Пасечником и представителем Украины в гуманитарной подгруппе Виктором Медведчуком сообщил, что Киев и Донбасс согласовали все условия по обмену пленными.

Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле "всех на всех" - один из ключевых пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений, подписанного 12 февраля 2015 года в столице Белоруссии. Однако в течение последних 14 месяцев обмен не проводился.

В середине ноября Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать в проведении обмена. По словам Медведчука, Украина готова до новогодних праздников освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек. Позднее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин переговорил по телефону с руководителями ДНР и ЛНР и те поддержали инициативу.