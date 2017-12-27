Представители ДНР доставили украинских пленных к месту проведения обмена

ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) доставили пленных к месту проведения обмена с украинской стороной. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Обмен будет проходить на контрольно-пропускном пункте - нейтральной территории, разделяющей подконтрольные ополченцам ДНР и киевским силовикам части Донецкой области.

Пленных сопровождает уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Там же присутствуют представители ОБСЕ и МККК.