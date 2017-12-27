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Представители ДНР доставили украинских пленных к месту проведения обмена

Международная панорама
27 декабря, 12:36 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 27, декабря. /ТАСС

Обмен будет проходить на нейтральной территории, разделяющей части Донецкой области, подконтрольные Киеву и ополченцам ДНР

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ДОНЕЦК, 27 декабря. /ТАСС/. Представители провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) доставили пленных к месту проведения обмена с украинской стороной. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Обмен будет проходить на контрольно-пропускном пункте - нейтральной территории, разделяющей подконтрольные ополченцам ДНР и киевским силовикам части Донецкой области.

Пленных сопровождает уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. Там же присутствуют представители ОБСЕ и МККК.

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