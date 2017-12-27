Стороны конфликта на Украине проведут обмен пленными

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Стороны конфликта в Донбассе запланировали на среду освобождение пленных по формуле "306 ополченцев провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на 74 украинских силовика".

Этого обмена ожидали очень долго. Несмотря на достигнутую еще в феврале 2015 года в рамках минских соглашений договоренность сторон провести обмен пленными в формате "всех на всех", удерживаемые лица освобождались лишь небольшими группами. А последние 14 месяцев обмен вообще не проводился.

В середине ноября представитель Киева в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать проведению обмена пленными. Путин переговорил с главами республик, и те поддержали инициативу. Стороны начали подготовку к обмену, поставив задачу освободить удерживаемых до новогодних и рождественских праздников.

Переговоры проходили непросто. До последнего времени дата обмена была неизвестна. А спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик по итогам состоявшейся на прошлой неделе встречи Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины оценил шансы на осуществление долгожданного обмена в оговоренные сроки "от нуля до ста".

Ситуацию осложнило и выдвинутое две недели назад новое требование украинской стороны о необходимости провести повторную верификацию - подтверждение пленными из Донбасса желания вернуться на неконтролируемую Киевом территорию. В ответ представители республик предложили провести верификацию непосредственно в момент обмена на линии соприкосновения. "Позиция республик однозначна, - заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева, - привозим людей (подлежащих обмену - прим. ТАСС) на линию соприкосновения, и в присутствии представителей ДНР и ЛНР эти люди заявляют о том, что они отказываются от обмена".

Наконец, в понедельник на этой неделе стало известно, что Киев и Донбасс согласовали все условия по обмену пленными. Это произошло в Свято-Даниловом монастыре на встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главами провозглашенных республик Александром Захарченко и Леонидом Пасечником, а также с представителем Киева Виктором Медведчуком.

Участники встречи "сняли все вопросы, обменялись утвержденными списками и готовы произвести обмен... 27 декабря", сообщил Виктор Медведчук. Он отметил также, что место обмена пленными из соображений безопасности держится пока в секрете.

Будет второй этап

Объявляя о договоренности сторон провести обмен, патриарх Кирилл подчеркнул, что на этот раз будут освобождены еще не все пленные и выразил надежду на продолжение диалога. "Я надеюсь, что обмен пленными, который произойдет, положит начало этому процессу, потому что в списки не вошли все те, кто еще некоторое время будет находиться в плену. И я выражаю горячую надежду, что этот первый этап продолжится дальнейшими усилиями по освобождению всех находящихся в заключении", - отметил предстоятель Русской православной церкви.

Чуть позже представитель Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ирина Геращенко подтвердила готовность украинской стороны к обмену. При этом она сообщила, что у руководства Украины есть предложения, как освободить тех, кто останется в плену после 27 декабря, и попросила у журналистов "немного терпения".

О том, что в 2018 году должен последовать второй этап обмена, ранее говорил и Виктор Медведчук. По его словам, после обмена "306 на 74", который должен состояться до новогодних праздников, "останутся 80 человек, удерживаемых Украиной, и 20 тех, кого разыскивает Украина в Луганске и Донецке".

Необходима амнистия

При этом Медведчук пояснил, что проведение полного освобождения удерживаемых лиц задерживается в связи с необходимостью их юридического очищения. По его словам, есть три категории пленных. Это те, уголовные дела в отношении которых находятся в стадии досудебного следствия. Люди, чьи дела рассматриваются в судах, а также осужденные и отбывающие наказание.

Чтобы можно было освободить последнюю категорию, президент Украины должен их помиловать. "На все это требуется время", - пояснил Медведчук. При этом данный процесс, считает он, можно было бы упростить, если бы был введен в действие закон об амнистии, "запрещающий преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины". Однако по вине представителей "партии войны", которые являются непримиримыми противниками этого закона, процесс обмена оказался заморожен, подчеркнул политик.

Более того, продолжил Медведчук, "если бы "партия войны" не блокировала выполнение минских соглашений, в том числе их политической части, то "не приходилось бы договариваться об очередном перемирии". "Если бы минские соглашения, которые признаны во всем мире безальтернативными, выполнялись в полном объеме, то есть решались как вопросы безопасности, так и вопросы политико-правового характера, то на Украине уже был бы стабильный и прочный мир", - подчеркнул он.

Роль минских соглашений в процессе освобождения пленных подчеркнул и президент Украины Петр Порошенко, который встретился накануне с родными тех, кто находится в плену. "Обмен стал возможен в том числе благодаря минским соглашениям, где это четко предусмотрено", - сказал он.

Вечером во вторник стало известно о том, что глава ДНР Александр Захарченко подписал указ о помиловании украинских военных для их обмена с Киевом. Он также сообщил, что по предварительным договоренностям процедура обмена пленными "состоится в среду в 13:00 по московскому времени".