МИД Белоруссии подтвердил освобождение в Ливии двух белорусов

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. МИД Белоруссии подтвердил, что в Ливии освобождены два гражданина республики.

Об этом рассказал в среду пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

Белорусы Инна Бабуш и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. В октябре 2017 года они были задержаны вооруженными людьми. Содействие в освобождении белорусских граждан оказали МИД России и глава Чечни Рамзан Кадыров.

"По нашей информации, белорусские граждане вылетели из Ливии. Мы с российскими партнерами сделали все необходимое для их освобождения", - сказал Мирончик.

По данным белорусских дипломатов, ожидается, что в ближайшее время освобожденные граждане прилетят в Москву. В дальнейшем посольство окажет необходимое содействие в возвращении белорусских граждан на родину.