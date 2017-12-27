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МИД Белоруссии подтвердил освобождение в Ливии двух белорусов

Международная панорама
27 декабря, 13:04 UTC+3 МИНСК МИНСК 27, декабря. /ТАСС

Инна Бабуш и Сергей Здота были захвачены в октябре

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МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. МИД Белоруссии подтвердил, что в Ливии освобождены два гражданина республики.

Об этом рассказал в среду пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

Белорусы Инна Бабуш и Сергей Здота работали в Ливии с 2010 года. В октябре 2017 года они были задержаны вооруженными людьми. Содействие в освобождении белорусских граждан оказали МИД России и глава Чечни Рамзан Кадыров.

"По нашей информации, белорусские граждане вылетели из Ливии. Мы с российскими партнерами сделали все необходимое для их освобождения", - сказал Мирончик.

По данным белорусских дипломатов, ожидается, что в ближайшее время освобожденные граждане прилетят в Москву. В дальнейшем посольство окажет необходимое содействие в возвращении белорусских граждан на родину.

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