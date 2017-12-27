И. о. главы ЛНР подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с Киевом

ЛУГАНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в среду подписал указ о помиловании пленных, подлежащих обмену с украинской стороной.

"Сегодня я подписал указ о помиловании тех лиц, которых мы сегодня меняем в Майорске. В свою очередь ждем возвращения наших соотечественников, которые освобождены и находились в плену на территории Украины", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

"Хочу заверить, что наша республика была и останется приверженцем минских соглашений, и мы готовы на выполнение всех необходимых условий для освобождения лиц, находящихся в плену как на территории Украины, так и на нашей территории", - подчеркнул он.

Ранее в среду на КПП "Майорск" прибыли подлежащие обмену участники конфликта в Донбассе, удерживавшиеся на территории Украины и ЛНР и ДНР. Обмен должен состояться в ближайшие часы.