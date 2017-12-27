Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.12:
$ 57.45
€ 68.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД ФРГ: обмен пленными в Донбассе - знаковый шаг в реализации минских соглашений

Международная панорама
27 декабря, 19:08 дата обновления: 27 декабря, 19:25 UTC+3

За этим должны теперь последовать дальнейшие шаги по реализации минских соглашений, подчеркнул Зигмар Габриэль

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Обмен пленными, состоявшийся в среду на линии разграничения в Донбассе, является знаковым шагом в реализации минских договоренностей, который Германия и Франция активно поддерживали в нормандском формате. Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, которое распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Обмен [пленными] - знаковый шаг в реализации минских соглашений, который мы вместе с нашими французскими партнерами интенсивно поддерживали в нормандском формате, - отметил министр. - Это, прежде всего, также важный гуманитарный жест в преддверии Нового года и православного Рождества".

"Это хорошая новость", - считает Габриэль. "За этим должны теперь последовать дальнейшие шаги по реализации минских соглашений. Успешный обмен пленными показывает, что это возможно", - констатировал он.

Глава МИД также отметил, что согласованное недавно перемирие в Донбассе на период праздников "следует непременно строго соблюдать".

В среду на линии разграничения в Донбассе в районе города Горловка прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Окончательные цифры еще не озвучены. Но, по предварительными данным, Киев передал провозглашенным республикам 237 удерживаемых им лиц. ДНР и ЛНР - 73 человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Обмен пленными в Донбассе
Персоны
Габриэль, Зигмар
Страны
Франция Украина Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи под контролем НАК проверяют все версии взрыва в Петербурге
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Главные песни композитора Владимира Шаинского
4
В Санкт-Петербурге в магазине "Перекресток" произошел взрыв
5
Постпред РФ при ЕС: вероятность отмены санкций против России в 2018 году существует
6
ДНР: Киев не вернул освобожденным пленным документы
7
Стрельба на фабрике "Меньшевик" началась из-за конфликта собственников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама