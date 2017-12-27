Глава МИД ФРГ: обмен пленными в Донбассе - знаковый шаг в реализации минских соглашений

БЕРЛИН, 27 декабря. /ТАСС/. Обмен пленными, состоявшийся в среду на линии разграничения в Донбассе, является знаковым шагом в реализации минских договоренностей, который Германия и Франция активно поддерживали в нормандском формате. Об этом говорится в заявлении главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, которое распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.

"Обмен [пленными] - знаковый шаг в реализации минских соглашений, который мы вместе с нашими французскими партнерами интенсивно поддерживали в нормандском формате, - отметил министр. - Это, прежде всего, также важный гуманитарный жест в преддверии Нового года и православного Рождества".

"Это хорошая новость", - считает Габриэль. "За этим должны теперь последовать дальнейшие шаги по реализации минских соглашений. Успешный обмен пленными показывает, что это возможно", - констатировал он.

Глава МИД также отметил, что согласованное недавно перемирие в Донбассе на период праздников "следует непременно строго соблюдать".

В среду на линии разграничения в Донбассе в районе города Горловка прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Окончательные цифры еще не озвучены. Но, по предварительными данным, Киев передал провозглашенным республикам 237 удерживаемых им лиц. ДНР и ЛНР - 73 человека.