Глава СБУ заявил, что в Донбассе остаются 103 украинских пленных

КИЕВ, 27 декабря. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак заявил, что на неподконтрольной части Донбасса остаются 103 украинских пленных, судьба еще 402 человек неизвестна. Об этом сообщил в среду пресс-центр СБУ в Facebook.

"На сегодняшний день освобождены или найдены 3 тысячи 215 человек, 103 человека еще остаются в заложниках в Донецкой и Луганской областях, 402 считаются без вести пропавшими", - отметил Грицак.

Он заверил, что украинская сторона продолжит обмен пленными. "Мы не закончим процесс обмена, пока каждый из наших собратьев не вернется домой", - подчеркнул глава СБУ.

В среду на линии разграничения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Окончательные цифры еще не озвучены. Но, по предварительными данным, Киев передал провозглашенным республикам 237 удерживаемых лиц, а ДНР и ЛНР - 73 человека.