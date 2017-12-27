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ОБСЕ: успешный обмен пленными нужно использовать для достижения мира в Донбассе

Международная панорама
27 декабря, 20:42 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 27, декабря. /ТАСС

Руководство организации в очередной раз призвало стороны конфликта на Украине соблюдать минские договоренности

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ВЕНА, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Карин Кнайсль и генсек ОБСЕ Томас Гремингер приветствуют обмен пленными в Донбассе и призывают к полному прекращению огня. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ОБСЕ.

"Возможность вернуться домой к Новому году и православному Рождеству столь большому числу людей, которых удерживали стороны конфликта, стало радостным развитием событий. Состоявшийся обмен - это не только гуманитарный жест, но и ценный шаг в сторону построения доверия. Мы призываем стороны продолжить попытки улучшения жизни людей, затронутых конфликтом", - отметила Кнайсль.

В свою очередь Гремингер добавил, что подобные акции смогут принести значительные и ощутимые результаты. "Этот прогресс стал возможен благодаря усердной работе контактной группы и демонстрирует важность этого формата. Важно, чтобы стороны продолжили сотрудничество с трехсторонней Контактной группой для достижения устойчивого мира", - сказал Гремингер.

Руководство ОБСЕ также в очередной раз призвало стороны конфликта на Украине соблюдать минские договоренности.

В среду на линии разграничения в Донбассе в районе Горловки прошел крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Окончательные цифры еще не озвучены. Но, по предварительными данным, Киев передал провозглашенным республикам 237 удерживаемых лиц, а ДНР и ЛНР - 73 человека.

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