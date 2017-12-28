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СМИ: генпрокуратура Перу допрашивает президента страны по делу Odebrecht

Международная панорама
28 декабря, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Педро Пабло Кучински обвиняется в том, что благодаря его содействию бразильская корпорация заключила выгодные контракты на территории государства

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ТАСС, 28 декабря. Генеральная прокуратура Перу приступила в четверг к допросу президента страны Педро Пабло Кучински по делу о коррупционных схемах, связанных с бразильской строительной компанией Odebrecht. Об этом сообщил информационный интернет-портал Peru21.

По его данным, допрос проходит в рабочей резиденции главы государства в Лиме. В разговоре с Кучински принимает участие группа следователей во главе с прокурором Гамильтоном Кастро.

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Изначально допрос был запланирован на 21 декабря. Однако Кучински попросил прокуроров отложить эту встречу, так как на тот же день Конгресс (однопалатный парламент) Перу назначил голосование по резолюции об импичменте главы государства в связи с тем же коррупционным делом.

В середине декабря была обнародована информация о том, что связанные с Кучински компании получали средства от Odebrecht - в период с 2004 по 2013 год им были перечислены около $4,8 млн. Из-за разгоревшегося скандала парламент принял к рассмотрению проект резолюции об импичменте президента в связи с его "моральной неспособностью" занимать высший пост. 21 декабря по итогам решающего голосования Кучински сохранил свой мандат - за его смещение с должности главы государства проголосовали 78 депутатов. При этом, согласно перуанскому законодательству, для отставки президента требуется поддержка этой инициативы со стороны по меньшей мере двух третей парламентариев, то есть 87 депутатов.

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