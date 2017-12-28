Киевский суд продлил арест соратнику Саакашвили до 31 января

КИЕВ, 28 декабря. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева продлил еще на месяц арест Севериону Дангадзе - соратнику лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Об этом в четверг сообщил адвокат Саакашвили Павел Богомазов.

"Севериона оставили под стражей до 31 января 2018 года", - написал он в Facebook.

Дангадзе был задержан 4 декабря. Во время обысков в его квартире в Киеве правоохранители нашли украинский паспорт Михаила Саакашвили. Генеральный прокурор Юрий Луценко назвал Дангадзе связующим звеном между Саакашвили и бизнесменом Сергеем Курченко, которого обвиняют в спонсировании протестов в Киеве. 6 декабря Дангадзе арестовали без права внесения залога на два месяца. Защита обжаловала арест. Однако 19 декабря суд перенес заседание по обжалованию меры пресечения и оставил Дангадзе в СИЗО.