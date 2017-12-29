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СМИ: во Франции задержали мужчину и женщину, подозреваемых в подготовке терактов

Международная панорама
29 декабря, 0:51 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, декабря. /ТАСС

Отмечается, что злоумышленники планировали перед Рождеством атаковать представителей правоохранительных органов и французских военных

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ПАРИЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Франции задержали мужчину и женщину, которые подозреваются в намерении совершить теракты в дни новогодних праздников. Об этом сообщили вечером в четверг агентство France-Presse и газета Le Figaro по данным, полученным из кругов, близких к следствию.

По сведениям AFP, мужчине 21 год, а женщине - 19 лет. Figaro сообщает, что мужчина был задержан в одном из населенных пунктов в пригороде Парижа, а женщина - в пригороде Лиона (центральная часть страны).

"Активно присутствуя в социальных сетях и находясь в контакте с боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) действующими в ирако-сирийской зоне конфликта, эти люди, каждый со своей стороны, планировали совершить теракты", - сообщает газета. В частности, ими был проведен осмотр мест, пригодных для осуществления нападений на людей. Радикалы, в частности, планировали атаковать представителей правоохранительных органов и французских военных в дни перед Рождеством, но были схвачены полицией за несколько дней до этого, на прошлой неделе.

Как сообщает агентство, задержанным предъявлены обвинения в создании преступных группировок, преследующих террористические цели.

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Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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