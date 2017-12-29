США продолжают уговаривать Турцию не покупать системы ПВО/ПРО у России

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты продолжают уговаривать Турцию не приобретать комплексы противовоздушной и противоракетной обороны у России.

Это подтвердил в пятницу корреспонденту ТАСС сотрудник пресс-службы министерства обороны США Джонни Майкл, комментируя подписание Россией и Турцией кредитного соглашения о поставке Москвой Анкаре зенитных ракетных систем С-400.

"Мы довели свою обеспокоенность по поводу приобретения С-400 до турецких должностных лиц", - заявил официальный представитель Пентагона. С его точки зрения, "наиболее оптимальным вариантом обеспечения обороны Турции от полного спектра угроз в ее регионе остается оперативно совместимая с НАТО система противоракетной обороны". "Мы поддерживаем [с Турцией] открытый диалог по данному вопросу и подчеркиваем важность сохранения оперативной совместимости в НАТО при приобретении любых крупных военных систем", - подчеркнул Майкл.

На его взгляд, Турцию и США связывают "мощные и значимые отношения" в сфере военно-технического сотрудничества. "Турция продолжает стремиться приобрести противоракетные системы у союзников по НАТО, в том числе американскую систему Patriot, для [удовлетворения] своих более широких, долгосрочных потребностей в области противовоздушной обороны. США привержены ускорению поставок [военного] оборудования, закупленного Турцией, в тех случаях, когда это возможно", - добавил представитель Пентагона.