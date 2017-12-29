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Reuters: группировка ИГ взяла на себя ответственность за атаку на церковь в Каире

Международная панорама
29 декабря, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, декабря. /ТАСС

Ранее вооруженный мужчина попытался прорваться через внешний кордон коптского храма

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ТАСС, 29 декабря. /ТАСС/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку на коптский храм Мар-Мина в каирском пригороде Хелуане. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.

Как ранее заявляли в МВД Египта, в пятницу утром вооруженный мужчина попытался прорваться через внешний кордон коптского храма. Полицейские открыли по нападавшему огонь и ранили его. При обыске у него обнаружили автомат Калашникова и пять магазинов со 150 патронами, а также взрывное устройство. После задержания мужчина был доставлен в госпиталь, где позднее скончался от полученных ранений.

До атаки на церковь боевик открыл шквальный огонь по магазину автозапчастей, который находится в непосредственной близости от нее. Потом он убил хозяина еще одной лавки, а затем начал стрелять по прихожанам и полицейским у храма. В результате, по данным Министерства здравоохранения Египта, в атаке погибли 10 человек, включая восемь христиан, еще пятеро получили ранения.

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