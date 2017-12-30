США решают вопрос возобновления финансовой помощи Пакистану

НЬЮ-ЙОРК, 30 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа изучает вопрос о целесообразности продления срока невыделения Пакистану помощи в размере $225 млн в качестве меры наказания за недостаточные усилия этой страны по борьбе с "Сетью Хаккани" и другими террористическими группировками. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета New York Times.

С 2002 года США безвозмездно выделили Исламабаду свыше $33 млрд в качестве помощи и компенсации за поддержку американских военных операций. В октябре текущего года пакистанские военные освободили американку и ее семью, находившихся в заложниках в Афганистане. В ходе операции был захвачен один из боевиков "Сети Хаккани", однако Исламабад отказался выдать его американским военным. Это обстоятельство убедило Вашингтон в необходимости приостановить выделение очередного транша помощи этой стране в размере $225 млн, поясняет издание.

С тех пор напряженность в отношениях США и Пакистана не снизилась. Поэтому представители администрации Трампа решают, как поступить с этими средствами. Источники газеты не раскрывают, какие требования должен выполнить Исламабад, чтобы получить положенный транш. Издание напоминает, что президент США, оглашая на прошлой неделе новую национальную стратегию по Афганистану, счел целесообразным посоветовать Пакистану быть сговорчивее в вопросах борьбы с терроризмом, а вице-президент Майкл Пенс во время визита в Афганистан перед Рождеством заявил, что Трамп "поставил Исламабад на счетчик".

Как сообщала в конце мая газета The Wall Street Journal (WSJ), нынешняя администрация США планирует значительно сократить объемы безвозмездной военной помощи целому ряду государств, включая Пакистан, Филиппины и Украину, или даже прекратить это содействие полностью и заменить ее кредитами. В общей сложности, по данным газеты, речь шла о конвертации в кредиты военной помощи на $1 млрд. Руководитель Административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтверждал достоверность изложенных WSJ сведений.

13 октября 31-летняя гражданка США Кейтлин Коулман, ее 34-летний супруг-канадец Джош Бойл и трое их детей прибыли в Канаду. По сведениям телеканала CNN, супруги с детьми были освобождены в Афганистане пакистанскими военными, действовавшими на основе информации американской разведки. Семья была захвачена боевиками террористической группировки "Сеть Хаккани" в октябре 2012 года, когда находились недалеко от Кабула.