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Пентагон: США не добиваются раскола Сирии

Международная панорама
30 декабря, 2:04 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, декабря. /ТАСС

Министр обороны Джеймс Мэттис подтвердил, что США намерены активизировать усилия, предпринимаемые в тех районах Сирии, которые не контролируются властями в Дамаске и освобождены от боевиков ИГ

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ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. США не стремятся расчленить Сирию, используя в этих целях в том числе так называемую демаркационную линию, отделяющую друг от друга зоны действия российских и американских Вооруженных сил в данной арабской стране. С таким заверением выступил в пятницу на встрече с аккредитованными при Пентагоне журналистами министр обороны США Джеймс Мэттис.

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Он подтвердил, что США намерены активизировать усилия, предпринимаемые в тех районах Сирии, которые не контролируются властями в Дамаске и освобождены от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). "У нас есть демаркационная линия, и так сейчас обстоят дела", - отметил Мэттис. В связи с этим у него поинтересовались, означает ли сказанное, что план Вашингтона заключается в том, чтобы расчленить Сирию на несколько различных стран. "Нет", - ответил руководитель американского военного ведомства.

Стенограмму его высказываний распространила пресс-служба Пентагона.

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