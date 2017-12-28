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Песков заявил, что плотного сотрудничества России и США по Сирии пока нет

Политика
28 декабря, 12:55 UTC+3 МОСКВА 28, декабря. /ТАСС

Пресс-секретарь отметил, что необходимо "иметь политическую волю к сотрудничеству по сирийскому урегулированию"

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МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Особо плотного сотрудничества России и США по сирийскому урегулированию по- прежнему нет. Это констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли такое взаимодействие между Москвой и Вашингтоном "распасться".

"Особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда и не было, к нашему сожалению. Поэтому в данном случае нечему распадаться", - сказал представитель Кремля. Он при этом выразил надежду, что имеющиеся каналы обмена информацией между двумя странами в этой сфере "продолжат свою работу".

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"Нужно иметь политическую волю к сотрудничеству по сирийскому урегулированию, пока этого сотрудничества нет", - заключил Песков.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон в своей авторской статье, опубликованной 28 декабря в газете The New York Times, заявил, что США признают необходимость сотрудничества с Россией в тех сферах, где у государств имеются общие интересы, в том числе по Сирии.

11 ноября в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии. В документе говорится о том, что "президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
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Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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