Песков заявил, что плотного сотрудничества России и США по Сирии пока нет

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Особо плотного сотрудничества России и США по сирийскому урегулированию по- прежнему нет. Это констатировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, может ли такое взаимодействие между Москвой и Вашингтоном "распасться".

"Особо плотного сотрудничества России и США по Сирии никогда и не было, к нашему сожалению. Поэтому в данном случае нечему распадаться", - сказал представитель Кремля. Он при этом выразил надежду, что имеющиеся каналы обмена информацией между двумя странами в этой сфере "продолжат свою работу".

"Нужно иметь политическую волю к сотрудничеству по сирийскому урегулированию, пока этого сотрудничества нет", - заключил Песков.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон в своей авторской статье, опубликованной 28 декабря в газете The New York Times, заявил, что США признают необходимость сотрудничества с Россией в тех сферах, где у государств имеются общие интересы, в том числе по Сирии.

11 ноября в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге Владимир Путин и президент США Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии. В документе говорится о том, что "президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".