Эксперты считают, что Трамп продолжает политику Обамы в отношении России

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп придерживается политики своего предшественника Барака Обамы в выстраивании курса по отношению к России, несмотря на регулярно озвучиваемые республиканцем призывы к нормализации отношений с Москвой. Мнение американских экспертов на этот счет привела в субботу газета The Hill.

"Политика [Трампа в отношении РФ] представляет собой продолжение подхода администрации Обамы после 2014 года, когда Россия вторглась на Украину", - полагает бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид.

При этом, по данным газеты, некоторые нынешние представители американской администрации убеждены, что никакого противоречия между заявлениями Трампа и предпринимаемыми Белым домом и ключевыми ведомствами шагами нет. По словам источника издания в администрации, тот язык, который президент использует в своих выступлениях, в том числе применительно к России, представляет собой часть более широкой стратегии, потому что он подчеркивает "то, какими мы бы хотели видеть отношения" с Москвой. "Я не знаю ни одного человека [в американских ведомствах], работающего по российскому направлению, который скажет, что хорошие отношения с РФ не в наших интересах", - утверждал он.

"Мы придерживаемся двойственного подхода - мы хотим найти сферы взаимодействия с ними, но в то же время мы не будем просто стоять в стороне и позволять им нас задавить", - добавил этот представитель американской администрации. По его словам, то, как действует сейчас Вашингтон, в целом соответствует курсу прежней администрации.