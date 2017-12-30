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NYT: расследование ФБР по РФ началось из-за перебравшего с алкоголем советника Трампа

Международная панорама
30 декабря, 22:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 30, декабря. /ТАСС

По данным газеты, Джордж Пападопулос в разговоре с австралийским дипломатом в одном из баров Лондона рассказал о якобы имевшихся у российских властей сведениях, способных очернить Хиллари Клинтон

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Расследование приписываемого вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году было изначально инициировано Федеральным бюро расследований (ФБР) из-за того, что бывший советник Дональда Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос во время разговора с австралийским дипломатом в состоянии алкогольного опьянения рассказал о якобы имевшихся у российских властей сведениях, способных очернить Хиллари Клинтон. С таким утверждением выступила в субботу газета The New York Times со ссылкой на информированные источники.

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По их данным, речь идет о состоявшейся в мае 2016 года встрече Пападопулоса с неким австралийским дипломатом высокого ранга в одном из баров в Лондоне, во время которой, изрядно употребив спиртного, бывший член команды Трампа поведал своему собеседнику о том, что у России имеется информация, которая может помочь дискредитировать предвыборную кампанию Клинтон. Что конкретно было сказано австралийскому дипломату, не сообщается, однако, как утверждает издание, за три недели до этого разговора Пападопулосу доложили, что в распоряжении у Москвы оказались тысячи электронных писем Клинтон, специально добытых для использования против нее. Спустя два месяца, когда организация WikiLeaks начала распространять связанные с Клинтон послания, представители австралийских властей рассказали своим американским коллегам о сведениях, изложенных тогдашним советником Трампа.

По информации The New York Times, этот эпизод пролил свет на то, что именно спровоцировало ФБР начать в июле 2016 года расследование о приписываемом РФ вмешательстве в американскую предвыборную гонку и сговоре Трампа с Москвой еще до голосования. Это разбирательство уже почти год омрачает президентство республиканца и провоцирует массу слухов и провокационные публикации в СМИ. Примерно полгода назад расследование вокруг РФ передали команде специального прокурора Роберта Мюллера. Помимо этого, сразу несколько комитетов обеих палат Конгресса США проводят аналогичные разбирательства, однако никаких выводов к настоящему моменту сделано не было.

Обвинения в адрес Пападопулоса

Пападопулос стал одним из первых бывших членов предвыборной кампании Трампа, которым Мюллер предъявил обвинения. В конце октября ему инкриминировали дачу ложных показаний сотрудникам ФБР, в чем бывший советник Трампа сознался. Эти показания касались, в частности, контактов с гражданкой России и неким профессором из Лондона, имевшими якобы выходы на российское руководство.

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В опубликованных командой Мюллера в конце октября судебных документах отмечалось, что Пападопулос 31 марта 2016 года участвовал в совещании команды по национальной безопасности Трампа, на котором утверждал, что у него есть связи, которые могут помочь "организовать встречу между Трампом и президентом Путиным".

Во время первичных допросов в ФБР Пападопулос все это отрицал. Но сотрудники Бюро смогли доказать, что он "вел электронную переписку и много раз говорил по Skype с этой россиянкой о возможности [организации] поездки в Россию для обсуждения внешнеполитических вопросов", указывается в документах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения об этом "смехотворными и голословными".

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Персоны
Мюллер, Роберт Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари Песков, Дмитрий Сергеевич
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