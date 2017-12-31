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Трамп увязал утечки информации из Белого дома с людьми Обамы

Международная панорама
31 декабря, 5:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, декабря. /ТАСС

При этом президент США назвал Барака Обаму "весьма приятным человеком"

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НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Утечки конфиденциальной информации из Белого дома в американские СМИ происходят по вине людей 44-го президента Барака Обамы, сохранивших свои посты в правительстве при новой администрации. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News президент США Дональд Трамп. Телеканал разместил в субботу фрагменты интервью в своем Twitter.

"Он [Обама] лично относился ко мне хорошо, однако его люди далеко не так приятны. Они настроены крайне враждебно. Утечки [конфиденциальной информации из Белого дома] - это пример этого, иногда этот пример становится еще ярче", - указал президент США.

"Хотя он сам [Обама] является весьма приятным человеком, за кулисами происходят пренеприятные вещи. Жаль", - подчеркнул Трамп.

Как сообщалось ранее, комитет по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США во главе с Роном Джонсоном (республиканец, от штата Висконсин) подготовил доклад, согласно которому со дня инаугурации Трампа 20 января по 25 мая (126 дней) из центральных ведомств правительства произошло 125 утечек важной информации. Речь идет о секретных сведениях, разглашение которых чревато последствиями для национальной безопасности страны, согласно стандартам, перечисленным еще в указе прежнего президента Барака Обамы от 2009 года. Эти утечки "потенциально представляют собой нарушение федерального закона, карающееся тюремным заключением", отмечалось в документе.

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