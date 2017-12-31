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Трамп не считает сенатора Уоррен опасным соперником на выборах президента 2020 года

Международная панорама
31 декабря, 5:36 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 31, декабря. /ТАСС

По мнению главы Белого дома, своими выступлениями Уоррен наносит ущерб бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон

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НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Сенатор Элизабет Уоррен (демократ, от штата Массачусетс), поддерживающая экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и выступающая с жесткой критикой президента США Дональда Трампа под предлогом защиты интересов женщин, не станет грозным соперником для последнего на всеобщих выборах в 2020 году. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Fox News сам Трамп. Телеканал разместил фрагменты интервью в своем Twitter в субботу.

"Я считаю, что она [сенатор Уоррен] наносит большой вред Хиллари Клинтон. Я слушал ее последние выступления, пронизанные гневом и ненавистью. И я сказал себе, что она несет зло Хиллари", - заметил глава государства.

Он выразил надежду на то, что сенатор Уоррен будет баллотироваться в президенты США от Демократической партии в 2020 году. "Да, надеюсь, что она вступит в гонку", - сказал Трамп с ироничной улыбкой, отвечая на соответствующий вопрос. Тем самым он дал понять, что считает Уоррен соперником, которого легко победить в ходе предвыборной кампании.

Трамп уже официально числится кандидатом на президентских выборах 2020 года, а для его партии ближайший ключевой рубеж - промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года. В прессе постоянно поднимается вопрос, намерена ли Клинтон повторно баллотироваться на пост главы Белого дома. Бывшая первая леди пока не подтверждала таких планов.

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