Трамп не считает сенатора Уоррен опасным соперником на выборах президента 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 31 декабря. /ТАСС/. Сенатор Элизабет Уоррен (демократ, от штата Массачусетс), поддерживающая экс-госсекретаря Хиллари Клинтон и выступающая с жесткой критикой президента США Дональда Трампа под предлогом защиты интересов женщин, не станет грозным соперником для последнего на всеобщих выборах в 2020 году. Такое мнение высказал в интервью телеканалу Fox News сам Трамп. Телеканал разместил фрагменты интервью в своем Twitter в субботу.

.@POTUS on @SenWarren: "I think she hurt @HillaryClinton very badly." @WattersWorld pic.twitter.com/V1DORZVzr5 — Fox News (@FoxNews) 31 December 2017

"Я считаю, что она [сенатор Уоррен] наносит большой вред Хиллари Клинтон. Я слушал ее последние выступления, пронизанные гневом и ненавистью. И я сказал себе, что она несет зло Хиллари", - заметил глава государства.

Он выразил надежду на то, что сенатор Уоррен будет баллотироваться в президенты США от Демократической партии в 2020 году. "Да, надеюсь, что она вступит в гонку", - сказал Трамп с ироничной улыбкой, отвечая на соответствующий вопрос. Тем самым он дал понять, что считает Уоррен соперником, которого легко победить в ходе предвыборной кампании.

Трамп уже официально числится кандидатом на президентских выборах 2020 года, а для его партии ближайший ключевой рубеж - промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года. В прессе постоянно поднимается вопрос, намерена ли Клинтон повторно баллотироваться на пост главы Белого дома. Бывшая первая леди пока не подтверждала таких планов.