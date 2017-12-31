ДНР призвала украинскую сторону в СЦКК посодействовать достижению полного прекращения огня

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Командование провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обратилось к украинской стороне в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) с призывом добиться от руководства подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) полного соблюдения режима тишины. Обращение оборонного ведомства в воскресенье озвучил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"Мы призываем украинскую сторону в СЦКК повлиять на командный состав ВСУ и добиться от них полного прекращения огня", - цитирует Донецкое агентство новостей его слова. Басурин подчеркнул, что ополченцы ДНР всеми своими действиями показывают стремление к миру и желание завершить конфликт в Донбассе.

В Донбассе 23 декабря, в преддверии новогодних праздников, вступил в силу очередной режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута на заседании контактной группы. По данным ДНР и ЛНР, интенсивность огня со стороны украинских силовиков снизилась, но полностью обстрелы не прекратились.