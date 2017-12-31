Алиев заявил, что Азербайджан в 2017 году преодолел сложности из-за низких цен на нефть

БАКУ, 31 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев надеется, что в результате переговоров удастся добиться урегулирования нагорнокарабахского конфликта. Об этом говорится в его поздравлении соотечественникам по случаю Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира, отмечаемого 31 декабря.

"Надеюсь, что в результате переговоров мы сможем добиться решения этого (карабахского - прим. ТАСС) вопроса", - сказал Алиев, добавив, что "мощный экономический и военный потенциал укрепляет позицию" его страны в переговорном процессе.

По словам президента, справедливое урегулирование конфликта является основной внешнеполитической задачей Азербайджана. При этом он выразил мнение, что результатов на данном направлении в 2017 году достигнуто не было.

Алиев в новогоднем обращении к соотечественникам отметил, что Азербайджан в 2017 году смог преодолеть экономические сложности, вызванные низкими ценами на нефть.

"2017-й останется в истории как год глубоких, коренных и результативных экономических реформ. Несмотря на то, что цены на нефть все еще находятся на низком уровне и добыча нефти в Азербайджане падает, в результате проведенных реформ Азербайджан смог с честью выйти из сложной ситуации", - сказал он. По словам президента, согласно расчетам Всемирного экономического форума, Азербайджан по конкурентоспособности экономики занимает 35-е место в мире. Он также отметил, что, несмотря на падение цен на углеводороды, его стране удалось увеличить свои валютные резервы, которые в течение года выросли на $4,5 млрд.

Среди важных событий последних 12 месяцев Алиев назвал продление до 2050 года срока действия заключенного с международным консорциумом контракта на разработку блока месторождений Азери - Чираг - Гюнешли в Каспийском море. "Этот контракт <...> принесет нашей стране миллиардные доходы. Только выплачиваемый Азербайджану бонус превышает $3 млрд", - отметил он.

По словам главы государства, в завершающую стадию вступила и реализация проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) стоимостью около $45 млрд, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. В 2018 году ожидается запуск Трансанатолийского трубопровода, являющегося одним из сегментов ЮГК. "Азербайджан становится очень важным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы", - подчеркнул Алиев.

Он также отметил, что введенная в эксплуатацию в 2017 году железная дорога Баку - Тбилиси - Карс, которая станет самым коротким и надежным путем, соединяющим Азию с Европой, "на протяжении десятилетий будет приносить Азербайджану как экономические, так и политические дивиденды". "Азербайджан превращается в важную транзитную страну. Если отметить и транспортный коридор Север - Юг, то можно увидеть, что Азербайджан становится стратегическим транспортным центром в мировом масштабе", - добавил президент.