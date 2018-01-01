Председательство в "Большой семерке" на год переходит к Канаде

ОТТАВА, 1 января. /ТАСС/. Канада стала председателем в Группе семи (G7) с 1 января 2018 года. Это право ей перешло от Италии, которая возглавляла неформальное объединение экономически развитых государств в 2017 году. Очередной, 44-й саммит "семерки" состоится 8-9 июня в городе Ла Мальбе (регион Шарлевуа, провинция Квебек), который расположен в 150 км к северо-востоку от Квебек-Сити.

"Канада горда тем, что проведет саммит G7 в 2018 году в Шарлевуа. Этот регион отражает все, чем богата наша страна - от двуязычия (английский и французский являются официальными языками Канады - прим. ТАСС) и культурного разнообразия, до потрясающих пейзажей в любое время года", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в мае прошлого года после завершения саммита "семерки" в итальянской Таормине. В последний раз Страна кленового листа принимала саммит такого уровня в 2010 году, тогда он проходил в формате G8 с участием России.

Россия - в центре внимания

Как сообщил помощник Трюдо и главный координатор предстоящего саммита Группы семи Питер Боем, лидеры "семерки" будут обсуждать вопросы кибербезопасности, борьбы с терроризмом, "ядерные амбиции КНДР, растущее влияние России и экономический рост Китая".

Отношения России и Украины также обещают быть в центре повестки дня предстоящей встречи. Оттава находится в числе ключевых союзников Киева, она занимает жесткую позицию по вопросу Крыма и конфликту на востоке Украины. Из-за этого отношения между Канадой и Россией были практически полностью заморожены в 2014 году по инициативе правительства бывшего канадского премьер-министра консерватора Стивена Харпера, а либеральное правительство Трюдо продолжает курс, выбранный предшественниками. Либералы также продолжили "санкционную войну" с Москвой, начатую предыдущей администрацией.

В июне 2017 года глава канадского МИД Христя Фриланд представила членам национального парламента основные приоритеты страны в международной политике, которых будет придерживаться правительство Канады. В частности, она заявила, что "российский военный авантюризм и экспансионизм представляют явную стратегическую угрозу либерально-демократическому миру, частью которого является Канада". Министр, имеющая украинские корни по материнской линии, также говорила о воссоединении Крыма с РФ, которое Оттава продолжает считать незаконным и "не может это принять или игнорировать".

"Канада входит в число главных сторонников Украины. Одной из тем нашего председательства в G7 в 2018 году является создание спокойного и безопасного мира, - заявила глава МИД в середине декабря перед визитом в Киев. - В контексте этого я с нетерпением жду выступления [на саммите] по жизненно важным вопросам, таким как уважение суверенитета и территориальной целостности Украины".

Гендерное равенство

Несмотря на всю остроту международной повестки дня, Оттава хочет сделать главной темой саммита гендерное равенство, сообщил Питер Боем. Либеральное правительство Трюдо уделяет этому вопросу повышенное внимание. При формировании кабинета министров в 2015 году нынешний глава канадского правительства руководствовался именно этим принципом - ровно половину его команды представляют женщины. В марте 2017 года Трюдо, который сам себя называет феминистом, объявил, что Оттава в течение трех лет потратит $650 млн на программы сексуального и репродуктивного здоровья женщин, которые, в частности, пропагандируют контрацепцию, половое просвещение и легализацию абортов.

В декабре 2017 года премьер объявил, что Канада намерена представить "прогрессивную повестку" на саммите G7 в Ла Мальбе. "Темы, которые мы выбрали, в течение года позволят нам сфокусировать наши обсуждения на поиске конкретных решений по вопросам гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, чистой энергии и экономического роста", - говорится в его заявлении, распространенном канцелярией главы правительства.

Изменение климата

Еще одна тема, которая очень волнует канадского премьер-министра, - это вопросы изменения климата. Трюдо является активным сторонником Парижского соглашения по климату, он был крайне раздосадован решением американского президента Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из этого договора, а теперь надеется переубедить главу Белого дома.

"Мы будем продолжать говорить об окружающей среде и важности борьбы с изменением климата", - заявил канадский премьер. Ранее Трюдо договорился совместно продолжать работу по реализации Парижского соглашения с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Как отмечают эксперты, именно по этим двум темам у Оттавы и Вашингтона могут возникнуть серьезные разногласия в ходе дискуссий на полях саммита G7. Помимо выхода из Парижского соглашения, в конце января прошлого года Трамп подписал указ, который восстанавливает запрет на выделение средств иностранным неправительственным организациям, медицинский персонал которых делает аборты или предоставляет о них информацию. В частности, США прекратили финансирование Фонда ООН в области народонаселения, что, по мнению главы всемирной организации Антониу Гутерриша, негативно скажется на здоровье женщин и девочек по всему миру.

Безопасность и протесты

В правительстве Канады сообщили, что правоохранительные и специальные службы страны в сентябре 2017 года начали подготовку к будущему саммиту с целью обеспечения безопасности лидеров G7. В регионе Шарлевуа они проводят "различные мероприятия на воде, на земле и в воздухе" и находятся в постоянном контакте с местными жителями.

В то же время канадские власти пообещали обеспечить право выражения мнения и безопасность несогласным гражданам, которые традиционно приезжают на подобные мероприятия со всего мира для того, чтобы выразить протест против политики сильных мира сего. Организаторы канадского саммита полны решимости не допустить повторения жестких столкновений между стражами порядка и протестующими, которые имели место в 2010 году в Торонто во время проведения саммита G20 и вызвали широкий общественный резонанс. В этом году в Ла Мальбе в районе проведения саммита будет выделена специальная площадка, где все желающие смогут мирно выражать свое мнение.

"У нас всех есть право на выражение наших взглядов, и мы ожидаем, что на саммите будут люди, которые воспользуются им", - заявил главный координатор форума Питер Боем. По его словам, несогласным с политикой лидеров "семерки" будет предоставлена такая возможность. При этом он предупредил, что организаторы будут готовы к возможным агрессивным протестам.