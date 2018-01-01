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Эксперт: Трамп допустил опасную ошибку, решив поставлять оружие Украине

Международная панорама
1 января, 6:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 1, января. /ТАСС

Профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн уверен, что это приведет к эскалации боевых действий

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НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа допустила серьезный просчет, разрешив поставки вооружений Украине, этот шаг может подтолкнуть Киев к опасной эскалации конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил политолог и историк, профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн в интервью американскому журналисту Джону Кастиматидису, которое было опубликовано на сайте последнего в воскресенье.

Режим в Киеве терпит крах

"Когда Украина являлась частью Советского Союза, там находился арсенал СССР, это был центр военной промышленности. У обеих сторон гражданской войны на Украине тонны, тонны и тонны вооружений - в руках правительства в Киеве и в руках повстанцев в Донбассе. Больше вооружений - это последнее, в чем нуждается Украина, - констатировал исследователь. - Это приведет только к эскалации боевых действий".

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Он подчеркнул, что "режим в Киеве терпит крах - в финансовом отношении, политическом, социальном", а "рейтинг президента [Петра] Порошенко в стране составляет 3-4%". "Это правительство, доведенное до отчаяния, - считает Коэн. - Когда правительства оказываются в отчаянном положении, иногда они пытаются спасти себя с помощью войны".

"Если данные вооружения подтолкнут Киев к началу еще одной наступательной операции на территории повстанцев, это приближает нас к тому, чтобы оказаться на грани войны с Россией", - добавил профессор. Он указал, что считает такую ситуацию крайне опасной.

У Трампа сдали нервы

"Думаю, отправлять эти вооружения - ошибка, - отметил Коэн. - И, кстати, ясно, что Трамп не хотел поставлять их. От [предыдущего президента США Барака] Обамы добивались этого, а он отказался". По версии политолога, Трамп пошел на такой шаг исключительно с целью доказать беспочвенность обвинений в том, что он является проводником идей Москвы.

"У него явно сдали нервы из-за этих обвинений. И он подумал, что таким образом избавится от проблемы. Но это опасно, и ни с политической, ни с военной точки зрения данный шаг не является хорошим", - подчеркнул Коэн.

Профессор также отметил, что, по его мнению, "Трамп пытается выстроить с [президентом РФ Владимиром] Путиным отношения, основанные на сотрудничестве, особенно в том, что касается борьбы с терроризмом, в частности в Сирии". "Но каждый раз, когда он беседует с Путиным или встречается с Путиным, ведущие газеты и телеканалы говорят, что речь идет о государственной измене. Так что он попал в очень трудную ситуацию", - полагает эксперт.

О решении администрации

В конце декабря руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны. До этого телеканал ABC проинформировал, что Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн.

В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Перед реализацией план должен быть направлен на рассмотрение в Конгресс. У законодателей будет на это 30 дней.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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