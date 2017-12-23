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Матвиенко: поставки оружия Киеву втянут США во внутренний конфликт Украины

Политика
23 декабря, 15:36 UTC+3 МОСКВА 23, декабря. /ТАСС

Кроме того, по словам спикера Совфеда, такого рода решениями наносится большой вред попыткам мирного разрешения этого тяжелого кризиса

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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Решение США о поставках оружия Киеву втянет Вашингтон во внутренний конфликт Украины и нанесет вред попыткам его разрешения. Об этом заявила ТАСС спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я думаю, что это [решение] - очень большая ошибка США. Таким образом они втягиваются во внутриукраинский конфликт со всеми вытекающими последствиями", - сказала спикер.

"Кроме того, такого рода решениями наносится большой вред попыткам мирного разрешения этого тяжелого внутриукраинского кризиса", - сказала она, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать решение США о поставках оружия на Украину.

Ранее начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сообщила, что США приняли решение поставить Украине "продвинутые оборонительные средства" в рамках усилий Вашингтона по укреплению обороноспособности страны.

До этого телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп, как ожидается, одобрит план, предполагающий поставки украинским властям противотанкового оружия на сумму $47 млн. В указанную партию могут быть включены противотанковые ракетные комплексы Javelin. Если Трамп одобрит данный план, то он поступит на рассмотрение в Конгресс США. У законодателей будет на это 30 дней.

На протяжении последних нескольких лет и республиканцы, и демократы голосовали за включение в оборонные бюджеты США статей об оказании "летальной военной помощи" Украине.

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Персоны
Трамп, Дональд Матвиенко, Валентина Ивановна
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