FT: Борис Джонсон не намерен добровольно покидать пост главы британского МИД

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не намерен по доброй воле покидать свой пост в связи планируемыми премьер-министром Терезой Мэй перестановками в правительстве. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

По информации издания, Джонсон "будет противостоять попыткам" Мэй перевести его на другую должность. Его сподвижники со своей стороны отметили, что он "действительно очень доволен" должностью министра иностранных дел и не заинтересован в переходе в другое ведомство. По данным газеты, Джонсону может быть уготовлена "ведущая роль в реализации Brexit".

Газета The Sunday Times в воскресенье сообщила, что Мэй в текущем месяце намерена провести перестановки в правительстве, заменив в нем четверть министров. По данным издания, таким образом британский премьер рассчитывает привести в кабмин молодых депутатов и убедить избирателей в том, что она в состоянии решать вопросы внутренней политики. При этом Джонсону может быть предложена новая роль в правительстве.