Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Выпущенная в воскресенье из сектора Газа ракета разорвалась на территории Израиля. Об этом сообщила в распространенном здесь коммюнике пресс-служба израильской полиции.

"Некоторое время назад из сектора Газа по Израилю была запущена ракета, зафиксировано место ее разрыва", - говорится в документе. О пострадавших в результате этого обстрела сообщений не поступало. Запуски ракет по Израилю с территории палестинского приморского анклава возобновились вслед за почти трехмесячным перерывом после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.

За декабрь по территории Израиля было выпущено уже около 40 ракет, одна из них упала в середине месяца на детский сад в городе Сдерот, вторая разорвалась, причинив ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города, пять были перехвачены ВВС и ПВО еврейского государства, еще одна упала на жилой дом в прилегающих к сектору Газа районах. О жертвах в результате всех этих обстрелов сообщений не поступало. Армия обороны Израиля поразила в ответ порядка 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере два палестинца, около 30 получили ранения.