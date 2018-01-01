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Выпущенная из сектора Газа ракета разорвалась в Израиле

Международная панорама
1 января, 22:55 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 1, января. /ТАСС

По сообщениям израильской полиции, пострадавших нет

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 января. /ТАСС/. Выпущенная в воскресенье из сектора Газа ракета разорвалась на территории Израиля. Об этом сообщила в распространенном здесь коммюнике пресс-служба израильской полиции.

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Почему из сектора Газа опять летят ракеты

"Некоторое время назад из сектора Газа по Израилю была запущена ракета, зафиксировано место ее разрыва", - говорится в документе. О пострадавших в результате этого обстрела сообщений не поступало. Запуски ракет по Израилю с территории палестинского приморского анклава возобновились вслед за почти трехмесячным перерывом после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей еврейского государства.

За декабрь по территории Израиля было выпущено уже около 40 ракет, одна из них упала в середине месяца на детский сад в городе Сдерот, вторая разорвалась, причинив ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города, пять были перехвачены ВВС и ПВО еврейского государства, еще одна упала на жилой дом в прилегающих к сектору Газа районах. О жертвах в результате всех этих обстрелов сообщений не поступало. Армия обороны Израиля поразила в ответ порядка 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере два палестинца, около 30 получили ранения.

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Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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