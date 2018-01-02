В Иране заявили, что ситуация в Тегеране и других городах находится под контролем

ТАСС, 2 января. Полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления". Об этом, как сообщил телеканал Al Mayadeen, заявил в понедельник в иранской столице официальный представитель Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) Рамезан Шариф.

По его словам, "силовые структуры хорошо справляются со своими обязанностями". "Необходимости в содействии им со стороны КСИР и вмешательстве в события нет", - подчеркнул генерал.

Как сообщил Al Mayadeen, спецформирования по подавлению беспорядков заняли в понедельник площади Азади, Энгелаб и Фирдоуси в Тегеране. По его информации, к вечеру в центре города появилась толпа из примерно 100 манифестантов, которая была разогнана стражами порядка. Полиции удалось схватить одного из зачинщиков уличных акций.

В городе Неджефабад (провинция Исфахан) в понедельник один из протестующих открыл огонь по силам правопорядкам, убив двух дружинников-басиджей.

Вмешательство извне

В интервью Al Mayadeen секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани заявил, что "демонстрации вызваны недовольством, которое высказывает часть иранского народа в связи с экономической ситуацией". По его словам, "этим пытаются воспользоваться враждебные внешние силы, которые преследуют цель помешать возрождению Ирана, нанеся удар изнутри". Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию.

По меньшей мере 12 человек погибли во время уличных столкновений с полицией с 28 декабря. Акции протеста начались в Мешхеде - втором по величине городе Ирана. В воскресенье в Тегеране полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки, чтобы разогнать манифестантов, которые выкрикивали враждебные лозунги в адрес правительства.

Как сообщила газета Asharq Al-Awsat, с 28 декабря силовики арестовали почти 400 человек в Иране, в том числе 200 в Тегеране, за участие в беспорядках.

Власти обратились к населению с призывом выявлять и сообщать МВД о всех тех, кто подстрекает к насилию. Президент Ирана Хасан Роухани заявил в понедельник, что "иранский народ ответит меньшинству, которое нарушает закон и выступает против его воли и революционных завоеваний".