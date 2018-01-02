Сеул готов раздельно обсуждать улучшение отношений с Пхеньяном и денуклеаризацию КНДР

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Южная Корея готова раздельно обсуждать вопрос улучшения отношения с КНДР и проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом, как сообщило агентство Kyodo, во вторник на заседании правительства заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Нет никаких проблем в раздельном продвижении [диалога по этим проблемам]", - подчеркнул он. Мун Чжэ Ин также отметил, что улучшение отношений между двумя Кореями напрямую связано с вопросом денуклеаризации Корейского полуострова.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов из КНДР.