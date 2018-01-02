Сеул готов раздельно обсуждать улучшение отношений с Пхеньяном и денуклеаризацию КНДР

ТОКИО, 2 января. /ТАСС/. Южная Корея готова раздельно обсуждать вопрос улучшения отношения с КНДР и проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом, как сообщило агентство Kyodo, во вторник на заседании правительства заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
"Нет никаких проблем в раздельном продвижении [диалога по этим проблемам]", - подчеркнул он. Мун Чжэ Ин также отметил, что улучшение отношений между двумя Кореями напрямую связано с вопросом денуклеаризации Корейского полуострова.
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в конце ноября прошлого года, когда Пхеньян осуществил первый за два с половиной месяца ракетный запуск. Тогда КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету нового типа "Хвасон-15". По итогам пуска было объявлено, что она может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.
В ответ на это Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР. Документ вводит новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов из КНДР.