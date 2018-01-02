СМИ: Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 января. /ТАСС/. Индия и Пакистан обменялись в начале года списками ядерных объектов и средств, а также списками граждан этих стран, которые находятся в тюрьмах соседней державы. Об этом сообщает во вторник газета The Hindu со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, списки были переданы в понедельник по дипломатическим каналам. В начале каждого года Нью-Дели и Исламабад проводят одновременный обмен списками ядерных объектов в соответствии с договором от 1988 года о предотвращении нападений на такие объекты. В этом году договору исполнилось 30 лет.

Этот документ предусматривает, что две соседние державы уведомляют друг друга о ядерных объектах на своей территории, чтобы предотвратить несанкционированные атаки на них. Эта мера считается одной из важнейших по поддержанию безопасности в Южной Азии. Первый обмен состоялся 1 января 1992 года.

Кроме того, в этом году стороны также передали друг другу списки граждан соседней страны, которые находятся в их тюрьмах. По информации газеты, Нью-Дели передал Исламабаду список заключенных в Индии пакистанцев - это 250 гражданских лиц и 94 рыбака. Пакистан передал свой список индийских граждан, оказавшихся в тюрьмах в Пакистане - это 58 гражданских лиц и 399 рыбаков. Большинство из этих людей было задержано за незаконное проникновение на территорию соседней страны или за лов рыбы в ее водах.

Современные Индия и Пакистан появились после того, как в 1947 году Британская Индия, получив независимость, распалась на два государства по религиозному признаку. Отношения между двумя соседними государствами весьма напряженные: Индия и Пакистан трижды воевали друг с другом. В 1998 году Нью-Дели и Исламабад провели испытания ядерного оружия, после чего холодная война в Южной Азии стала противостоянием ядерных держав.