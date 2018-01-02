Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов и заключенных

Международная панорама
2 января, 8:43 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 2, января. /ТАСС

В начале каждого года Нью-Дели и Исламабад проводят одновременный обмен списками ядерных объектов в соответствии с договором от 1988 года о предотвращении нападений на такие объекты

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 января. /ТАСС/. Индия и Пакистан обменялись в начале года списками ядерных объектов и средств, а также списками граждан этих стран, которые находятся в тюрьмах соседней державы. Об этом сообщает во вторник газета The Hindu со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, списки были переданы в понедельник по дипломатическим каналам. В начале каждого года Нью-Дели и Исламабад проводят одновременный обмен списками ядерных объектов в соответствии с договором от 1988 года о предотвращении нападений на такие объекты. В этом году договору исполнилось 30 лет.

Этот документ предусматривает, что две соседние державы уведомляют друг друга о ядерных объектах на своей территории, чтобы предотвратить несанкционированные атаки на них. Эта мера считается одной из важнейших по поддержанию безопасности в Южной Азии. Первый обмен состоялся 1 января 1992 года.

Кроме того, в этом году стороны также передали друг другу списки граждан соседней страны, которые находятся в их тюрьмах. По информации газеты, Нью-Дели передал Исламабаду список заключенных в Индии пакистанцев - это 250 гражданских лиц и 94 рыбака. Пакистан передал свой список индийских граждан, оказавшихся в тюрьмах в Пакистане - это 58 гражданских лиц и 399 рыбаков. Большинство из этих людей было задержано за незаконное проникновение на территорию соседней страны или за лов рыбы в ее водах.

Современные Индия и Пакистан появились после того, как в 1947 году Британская Индия, получив независимость, распалась на два государства по религиозному признаку. Отношения между двумя соседними государствами весьма напряженные: Индия и Пакистан трижды воевали друг с другом. В 1998 году Нью-Дели и Исламабад провели испытания ядерного оружия, после чего холодная война в Южной Азии стала противостоянием ядерных держав.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия Пакистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собственникам земельных наделов в 2018 году необходимо провести межевание
2
Первый на Северном флоте дизель-электрический ледокол "Илья Муромец" прибыл на базу
3
Националисты на годовщину рождения Бандеры устроили марши в городах Украины
4
МОК одобрил парадную форму российских спортсменов на Игры-2018
5
Советник муфтия Дагестана подала в ЦИК документы для выдвижения в президенты РФ
6
Прощание с актером Александром Шавриным пройдет 2 января в Театре Маяковского
7
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама