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СМИ: более 60 боевиков ИГ ликвидированы на востоке Афганистана

Международная панорама
2 января, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

В ходе операций погиб один мирный житель, еще 13 пострадали

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ТАСС, 2 января. По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы, еще 18 получили ранения в результате операций, проведенных афганскими вооруженными силами в восточной провинции Нангархар. Об этом во вторник сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на представителя губернатора провинции.

По его словам, в ходе операций погиб один мирный житель, еще 13, в том числе женщины и дети, пострадали.

Представитель губернатора также добавил, что удары наносились наземными и воздушными силами. Телеканал 1TV News уточняет, что операции были проведены в понедельник.

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