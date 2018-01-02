СМИ: более 60 боевиков ИГ ликвидированы на востоке Афганистана

ТАСС, 2 января. По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) были ликвидированы, еще 18 получили ранения в результате операций, проведенных афганскими вооруженными силами в восточной провинции Нангархар. Об этом во вторник сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на представителя губернатора провинции.

По его словам, в ходе операций погиб один мирный житель, еще 13, в том числе женщины и дети, пострадали.

Представитель губернатора также добавил, что удары наносились наземными и воздушными силами. Телеканал 1TV News уточняет, что операции были проведены в понедельник.