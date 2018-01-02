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Сирия потребовала уважать суверенитет Ирана и прекратить вмешательство в его дела

Международная панорама
2 января, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, января. /ТАСС

В заявлении сирийского МИД осуждается "враждебная позиция американской администрации, Израиля и их региональных пособников"

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ТАСС, 2 января. Правительство Сирии выразило во вторник солидарность с Ираном и потребовало прекратить вмешательство в его внутренние дела. Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении внешнеполитического ведомства.

"Сирия, которую связывают тесные отношения с руководством, правительством и народом Ирана, уверена, что заговор, направленный против Тегерана, потерпит провал", - подчеркивается в документе.

В нем осуждается "враждебная позиция американской администрации, Израиля и их региональных пособников в отношении событий, происходящих в Иране". "Эти государства играют разрушительную роль на Ближнем Востоке, подрывают безопасность и стабильность в регионе, - указывается в заявлении сирийского МИД. - Они пытаются ослабить возглавляемую Ираном ось сопротивления после побед, одержанных над террористическими группировками в Сирии и Ираке".

Антиправительственные акции протеста в Иране начались 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

В понедельник официальный представитель Корпуса стражей исламской революции заявил, что полиция и силы внутренней безопасности "полностью контролируют обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления". Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани обвинил во вмешательстве во внутренние дела республики Соединенные Штаты, Израиль и Саудовскую Аравию.

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