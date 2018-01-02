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Трамп призвал минюст предпринять действия против помощницы Клинтон и экс-главы ФБР

Международная панорама
2 января, 18:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 2, января. /ТАСС

По словам президента США, Хума Абедин передала засекреченные пароли в руки иностранных агентов

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ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник потребовал посадить в тюрьму помощницу экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон Хуму Абедин, призвав также минюст США предпринять действия в отношении экс-директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми.

"Ключевая помощница лживой Хиллари Клинтон Хума Абедин обвинялась в том, что она проигнорировала базовые протоколы безопасности. Она передала засекреченные пароли в руки иностранных агентов", - написал Трамп утром в своем Twitter. "Помните фото моряков на подводной лодке? В тюрьму!" - добавил он.

При этом, по его словам, министерство юстиции должно предпринять действия "в отношении Коми и других".

В конце октября 2016 года - менее чем за две недели до президентских выборов - Коми уведомил Конгресс США о проведении очередного расследования в связи с нарушениями, допущенными баллотировавшейся от демократов Клинтон при использовании электронной почты во время ее работы на посту руководителя Госдепартамента с 2009 по 2013 год. Поводом послужили письма, обнаруженные в ноутбуке бывшего мужа Абедин отставного конгрессмена Энтони Винера в ходе другого расследования, они были получены им от Абедин.

В мае 2017 года Коми на слушаниях в Конгрессе утверждал, что Абедин пересылала содержавшие секретные данные электронные письма своей начальницы супругу для их последующей распечатки, злого умысла в ее действиях не было.

Сетевое издание "Дэйли Коллер" 1 января сообщило, что эти послания содержали в том числе пароли для ряда правительственных систем. Электронный ящик Абедин находился на серверах портала Yahoo ("Яху"), пересылала она их до того, как они были взломаны в 2014 году. Атака затронула по меньшей мере 500 млн учетных записей. Американские власти обвинили в этом нескольких россиян.

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Персоны
Коми, Джеймс Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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